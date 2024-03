Lancia pronta a commercializzare in Belgio e Olanda

(Adnkronos) – Dopo l’Italia, Lancia ritorna in Belgio e in Olanda, i primi due paesi europei dove Nuova Lancia Ypsilon verrà introdotta. “Questi primi mesi dell’anno segnano il ritorno di Lancia in Belgio e Olanda, un passo fondamentale per diventare un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Con determinazione e impegno siamo pronti a diventare uno dei brand Stellantis protagonisti del panorama automotive di questi due paesi che tracceranno la strada per gli altri mercati europei coinvolti nel processo di internazionalizzazione del marchio. L’incontro con i venditori dedicati di Belgio e Olanda è stato l’occasione per condividere il piano strategico a 10 anni del marchio e i piani di rilancio nei rispettivi paesi. Dopo Olanda e Belgio, Lancia entrerà in Francia e Spagna e nel 2025 in Germania.” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. Belgio e Olanda saranno i primi due mercati europei che lanceranno la Nuova Lancia Ypsilon entro la metà dell’anno e a cui seguiranno Francia e Spagna e, nel 2025, la Germania. Il mercato belga ha nominato ben 10 concessionari, mentre sono 6 i concessionari in Olanda, con 13 e 6 punti di assistenza per il post-vendita rispettivamente. Parlando di altre nazione europeee Lancia entrerà in Francia e Spagna nella seconda metà del 2024 ed infine in Germania nel 2025. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)