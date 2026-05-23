Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Bologna-Inter – La partita in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter, per l’ultima giornata della stagione 2025-26. Oggi, sabato 23 maggio, i campioni d’Italia affrontano il Bologna in trasferta al Dall’Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano (55 punti) sono già certi di chiudere il campionato all’ottavo posto. 

Dove vedere Bologna-Inter? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214).  

Bologna-Inter è visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Giulianello, domenica 9 settembre la XXVI rassegna di oralità contadina che celebra la musica popolare

6 Settembre 2018

Latina, albero caduto in strada a Borgo Grappa

15 Agosto 2018

Cina, il ponte del Grand Canyon di Huajiang entra nel Guiness dei primati

29 Aprile 2026

Cina, un piano per apparecchiature a risparmio energetico e transizione ecologica

20 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno