Roma, Quarzo (FDI): Governo, Parlamento e Regione vigilino su perizie dell’Agenzia dell’Entrate sulle aree ATER

“L’Ater e Roma Capitale hanno formulato un’istanza di svolgimento di una consulenza tecnico-estimativa tramite un perito dell’Agenzia delle Entrate per la valutazione di un’area sita in Via Andrea Doria di proprietà Ater e per la quale Roma Capitale ha avviato il procedimento di acquisizione. Tale richiesta nasce dalla enorme differenza di quantificazione del valore dell’area da parte di Roma Capitale (poco più di un milione di Euro) e da parte di Ater (quasi 40 milioni di Euro). Negli uffici della Agenzia c’è grande attenzione su una questione cosi rilevante e appare necessario, a supporto e a garanzia della legittimità della procedura, accendere un faro sulla stessa da parte del Parlamento e del Governo ai quali chiediamo di intervenire supervisionando l’attività della Agenzia e convocando tutti gli uffici competenti per conoscere le modalità con le quali stanno lavorando. Altrettanto necessario appare un intervento diretto della Regione Lazio sempre a tutela del rigore con il quale sarà espletata la procedura. Per quel che riguarda Roma Capitale chiederò al Presidente Rocca di convocare una commissione trasparenza convocando tutti gli uffici competenti ai diversi livelli”. Cosi in una nota Giovanni Quarzo, presidente del gruppo consiliare di Fratelli di Italia in Assemblea Capitolina