Municipio X, Ferrara, Ieva, Di Pillo, Paoletti (M5S): “Basta con le solite denunce, è nostro diritto poterci servire realmente della Metromare”

“‘So che non c’è pace per i pendolari della linea Roma Lido ma questa mattina ho osato sfidare la sorte e posso comprovare con foto in quale ginepraio mi sono ritrovato alla stazione di Acilia. Una situazione assurda, non solo la linea è stata interrotta ma erano anche totalmente assenti le navette sostitutive per studenti e lavoratori. Ma non voglio darla vinta ai responsabili e dunque non mi limiterò a fare la – più che giustificata – vittima dell’ennesimo disservizio.’ È quanto dichiara Alessandro Ieva, capogruppo M5S al municipio X. Così stamattina stessa, l’intero gruppo consiliare M5S ha presentato richiesta di convocazione della Commissione Lavori Pubblici: il proprietario della Metromare è la Regione Lazio che ha il dovere di rendere conto a tutti romani e chiarire a che punto sia il Piano di ammodernamento di questa disgraziatissima linea ferroviaria. Più specificatamente e nel concreto, se da un lato le piste ciclabili sono utilissime, è pure vero che sono in funzione e ruotano attorno ad un trasporto pubblico su rotaie che non possono sostituire. Servirebbe piuttosto un servizio sostitutivo di bus ad oggi assolutamente carente, sotto ogni punto di vista e che dovrebbe essere parte di un servizio che urge, una linea di trasporto effettiva e di vero servizio: la regione, quale unica responsabile, deve dare spiegazioni e provvedere adeguatamente.”

È quanto dichiarato dal rappresentante M5S al Consiglio Nazionale per la circoscrizione Centro Italia e vice-presidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara e dai consiglieri M5S del Municipio X Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti