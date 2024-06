Baseball Giocato da Ciechi: nominato lo staff della Nazionale per la International Cup

Italia BXC: definiti staff e programma in vista della International Cup. Il torneo di baseball disputerà a Londra dal 27 al 29 settembre, con gli azzurri pronti a difendere il titolo mondiale conquistato 2 anni fa.

Il Presidente FIBS Andrea Marcon, su segnalazione del direttivo della LIBCI (Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti), ha nominato lo staff tecnico della Nazionale Baseball Giocato da Ciechi che sarà chiamata a difendere il titolo conquistato in Olanda nel 2022 nella seconda edizione della Blind Baseball International Cup, in programma al Farnham Park di Londra a fine settembre.

La Federazione e la Associazione Italiana Baseball Giocato da Ciechi, nel ringraziare il manager uscente Fabio Azzaro, che ha guidato gli azzurri alla conquista del primo titolo europeo lo scorso anno, per il grande impegno nella diffusione della disciplina anche a livello internazionale, affidano la squadra nelle esperte mani di Marco Corazza, da tantissimi anni allenatore della Roma AllBlinds, premiato come coach dell’anno 2023 e da diversi anni nello staff azzurro. Marco, che ha svolto con grande competenza, per conto dell’AIBXC, diversi stage tecnici in varie parti d’Italia, è un ottimo organizzatore della squadra e amatissimo, grande motivatore del gruppo.

A supportare il suo lavoro ci saranno:

Ilaria di Giulio, Assistente e giocatrice vedente, ex giocatrice di softball da pochi anni nel BXC come allenatrice della Fiorentina, che ha aiutato a rifondare dopo un anno di sosta. Presente con gli stessi ruoli all’ultimo europeo del 2023, ha una forte presenza in campo nel guidare i giocatori nella parte difensiva;

Francesco Volo, Assistente e giocatore vedente. Pur proveniente da altri sport, è stato capace di acquisire velocemente i meccanismi del BXC e in pochi anni ha saputo farsi valere come tecnico in quel di Malnate, assumendo vari ruoli nella squadra e aiutando a portare ad alti livelli quella che oggi è la CISV Hurricane Varese. Grande trascinatore e motivatore;

Lauro Lanzarini, Assistente: ex giocatore della Fortitudo Amaro Montenegro, con la quale ha vinto il primo scudetto nel 1969, è fin dall’inizio nel BXC prima come allenatore della Cvinta Ravenna e poi con la Fortitudo Bologna White Sox, con la quale ha vinto gli ultimi tre scudetti. Oltre che una grande conoscenza tecnica, la sua dote migliore è sicuramente la calma e la capacità di interagire con tutti con grande umanità. È stato premiato come coach dell’anno nel 2022;

Emilia Ammirato, Assistente, da solo due anni nel BXC dopo un passato da giocatrice ed allenatrice di softball, ha fondato la squadra di Baseball Giocato da Ciechi dell’Unime Messina, facendosi apprezzare per la capacità tecnica e organizzativa acquisita anche come coach di diverse selezioni di softball regionali e nazionali.

Il programma dei lavori in vista dell’impegno autunnale prevede la scelta e la convocazione di un gruppo allargato di giocatori, selezionati fra i partecipanti alla LIBCI nella prima settimana di luglio, quindi un raduno collegiale il 30 agosto e 1° settembre, in sede da definire, e infine la partenza per la II Blind Baseball International Cup dal 26 al 29 settembre.