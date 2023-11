Fdi, Schlein: “Non sono del mood per festa di partito, li aspettiamo in Parlamento”

(Adnkronos) – "Ho scelto di non andare alla loro festa di partito perché li aspettiamo in Parlamento, ad esempio sul salario minimo. Siamo sempre aperti al confronto, ma stanno esautorando il Parlamento, stanno umiliando i lavoratori e le lavoratrici contestando pure il diritto allo sciopero e stanno sfasciando la Costituzione, non sono del mood per una festa di partito. Sono io che aspetto che" Giorgia Meloni "abbia il coraggio di portare in Parlamento l'accordo con l'Albania, li stiamo aspettiamo ancora sul Mes". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di 'Amici e nemici' su 'Radio 24 ore Il Sole 24 ore'. A proposito della riforma costituzionale che vuole introdurre il premierato, Schlein ha sottolineato che è "una riforma pericolosa che scardina i poteri dello Stato, non ci staremo mai su questa riforma, sarebbe un capo a decidere sulla vita del Parlamento. Cambiamo la legge elettorale e se vogliamo lavorare sulla stabilità del Governo abbiamo proposto la sfiducia costruttiva". Quanto alla manovra, "presenteremo la nostra manovra alternativa mercoledì: il salario minimo è a costo zero, il congedo paritario di cinque mesi aiuta le donne, faremo proposte sulla sanità pubblica", ha annunciato la leader dem. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

