Roma, Gasperini: “Koné tornerà prima della sosta, Dybala ci sarà a Napoli”

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Come stanno Manu Koné e Paulo Dybala? Gli infortuni del centrocampista francese e dell’attaccante argentino, usciti per problemi fisici contro il Real Madrid, tengono in ansia la Roma. A fare chiarezza sulle loro condizioni ci ha pensato Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, valida per la settima giornata di Serie A.

“Koné ha fatto la risonanza magnetica, ha una lesione di primo grado: non si tratta di un infortunio particolarmente significativo, ma ci vuole il tempo necessario”, ha detto l’allenatore giallorosso, “speriamo di poterlo recuperare con il Sassuolo prima della sosta. Per Dybala non ci sono situazioni particolari, è un affaticamento sul gemello del polpaccio: speriamo di recuperarlo la prossima settimana”.

Se confermate le previsioni di Gasperini, Manu Koné sarà costretto a saltare non solo la sfida contro il Genoa, ma anche quella di Champions League contro lo Slovan Bratislava. In campionato sarà assente contro Napoli, Cagliari e Udinese, provando a strappare una convocazione contro il Manchester United nella trasferta europea dell’Old Trafford per poi tornare in campo, almeno a partita in corso, contro il Sassuolo.

Dybala invece dovrebbe saltare ‘soltanto’ il match contro i rossoblù di De Rossi e quello di Champions con gli sloveni, per poi tornare a disposizione di Gasperini per la trasferta del Maradona.

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