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Salute, Clerici (Amcli): “”In 45-90 minuti identifichiamo microrganismi e resistenze agli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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“La diagnostica microbiologica è fondamentale per individuare tempestivamente eventuali infezioni nei pazienti fragili. Oggi le tecnologie permettono di identificare il microrganismo e i suoi profili di resistenza in tempi che vanno dai 45 minuti a un’ora e mezza.” Lo ha detto Pierangelo Clerici, presidente dell’associazione Microbiologi Clinici Italiani, durante l’evento “Proteggere il futuro delle cure reumatologiche: dati, equità di accesso e nuove vulnerabilità dei pazienti reumatologici”, promosso da Apmarr Aps Ets, con il patrocinio del Ministero della Salute, a Roma.

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