Papa Leone XIV, il bollettino del 16 ottobre: “Costante miglioramento condizioni generali. L’Angelus ci sarà”

(Adnkronos) – Continua il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone

XIV, operato nei giorni scorsi per un tumore maligno al polmone. Stando all’ultimo bollettino medico di oggi, venerdì 16 ottobre, si sottolinea un “costante miglioramento delle condizioni generali”. Dal Vaticano fanno anche sapere che il Santo Padre oggi ha presieduto la messa all’interno del nosocomio e che domenica ci sarà l’Angelus.

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