Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Papa Leone XIV, il bollettino del 16 ottobre: “Costante miglioramento condizioni generali. L’Angelus ci sarà”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Continua il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone
XIV, operato nei giorni scorsi per un tumore maligno al polmone. Stando all’ultimo bollettino medico di oggi, venerdì 16 ottobre, si sottolinea un “costante miglioramento delle condizioni generali”. Dal Vaticano fanno anche sapere che il Santo Padre oggi ha presieduto la messa all’interno del nosocomio e che domenica ci sarà l’Angelus.  

IN AGGIORNAMENTO 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Brexit, la notte dello strappo: il Leave vince e l’Ue perde 66 milioni di cittadini

23 Giugno 2026

Giallo via Poma, Mario Vanacore: “Basta calunnie, ho visto Simonetta solo da morta”

6 Gennaio 2024

Il Sindaco Adriano Zuccalà in visita all’azienda Slamp di Pomezia

20 Novembre 2018

Ardea, il 15 maggio si premiano i “Campioni della Sicurezza”

11 Maggio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno