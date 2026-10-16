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Tensione al Ghetto di Roma, la Brigata ebraica insulta l’Anpi: “Fate schifo, vergogna”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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Grida, urla e qualche attimo di tensione all’arrivo della delegazione Anpi a Largo 16 ottobre, nel quartiere ebraico di Roma, dove si è tenuta la commemorazione per la deportazione degli ebrei del 16 ottobre 1943. “I nostri morti si stanno rivoltando nelle tombe”, “Dovete andare via”, “Vergogna”, alcune delle grida lanciate da un gruppo di militanti della comunità ebraica quando i rappresentanti dell’Anpi sono entrati nell’area dove si sarebbe tenuta la cerimonia.

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