Bassetti contro Dragoni, scontro in diretta ad ‘Agorà Estate’ su difterite: “Ignorante”

(Adnkronos) –

Scontro in diretta tra Fabio Dragoni e Matteo Bassetti. Oggi, nel corso della puntata di ‘Agorà Estate’, tra il giornalista e l’infettivologo si è accesa una discussione rovente sui vaccini. Al centro, la morte a causa della difterite della bambina di Palermo. Durante il dibattito, Dragoni ha fatto riferimento all’ipotesi di un collegamento tra il ritorno di alcune malattie infettive in Europa all’immigrazione, provocando così la reazione di Bassetti.

Dragoni ha, infatti, contestato il modo in cui il caso di cronaca viene raccontato e diffuso: “La vera notizia, secondo me, è che una bambina è morta di difterite”. Secondo il giornalista, si tende a parlare dei vaccini in maniera generica, mettendo sullo stesso piano patologie differenti: “Io ho avuto il morbillo, la difterite no. Quindi farei un minimo di discernimento”, ha aggiunto.

A sostegno della sua tesi, Dragoni ha citato diversi episodi legati alla diffusione di malattie infettive come gli otto casi di tubercolosi segnalati tra medici specializzandi a MIlano, la morte per malaria a Francoforte e casi documentati di scabbia.

Matteo Bassetti, in collegamento, è intervenuto, non risparmiando i toni: “Fate ridere i polli. Vi dovete vergognare, perché date dei dati falsi. Vergogna. Sulla televisione pubblica queste cose non si possono dire. Si deve vergognare”, ha detto l’infettivologo attaccando duramente il giornalista che, nel frattempo, ha provato a reagire: “Si deve vergognare lei, professore”, chiedendo poi di poter finire il suo discorso.

Il confronto è degenerato in un botta e risposta ‘senza esclusione di colpi’: “Il professor Bassetti è un gran maleducato”, ha commentato Dragoni. “Lei è un ignorante”, ha ribattuto più volte l’infettivologo. La conduttrice ha provato più volte a separare il giornalista e il medico, chiedendo di abbassare i toni e di rendere il dibattito comprensibile a chi guardava da casa, con scarsi risultati.

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