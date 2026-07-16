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Trasporti, Boscaino (Vigili fuoco): “Sicurezza e formazione decisive in transizione energetica”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “I Vigili del Fuoco sono impegnati in prima linea nella definizione delle regole di sicurezza che accompagnano la transizione energetica, dalla mobilità elettrica al Gnl”. Lo ha affermato Giampietro Boscaino, direttore centrale della prevenzione incendi del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, intervenendo all’Assemblea di Assogasliquidi-Federchimica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 

“Uno dei compiti istituzionali del Corpo è la divulgazione e la definizione delle norme tecniche di sicurezza. Da sempre seguiamo questo settore e, nell’ambito della transizione energetica, coordiniamo i tavoli tecnici nei quali vengono elaborate le regole che disciplinano i nuovi sistemi”, ha spiegato. “Ci occupiamo di temi come le autorimesse, il parcheggio dei veicoli elettrici e il bunkeraggio delle navi alimentate a Gnl, lavorando quotidianamente con le associazioni di categoria”. 

Boscaino ha sottolineato come la sicurezza passi anche attraverso la formazione degli operatori. “Quando definiamo le norme abbiamo due obiettivi: tutelare il cittadino e garantire che gli operatori chiamati a intervenire siano adeguatamente preparati. A questo si aggiunge un terzo aspetto fondamentale, la formazione dei manutentori. Le nuove tecnologie e gli impianti al loro servizio richiedono personale altamente specializzato, che possa operare in sicurezza dopo un percorso di formazione specifico”, ha concluso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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