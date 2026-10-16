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Rottamazione quinquies, domande al via da oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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Entra nel vivo la Rottamazione quinquies delle cartelle relative a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti territoriali. La misura interessa i contribuenti con debiti verso gli enti che hanno adottato un apposito provvedimento per applicare la rottamazione alle proprie entrate, tra cui bollo auto, Imu, Tari e sanzioni stradali, purché i relativi carichi siano stati affidati all’agente della riscossione. La finestra per presentare le dichiarazioni di adesione si apre oggi, 16 ottobre.

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