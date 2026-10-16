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Salute, Celano (Apmarr): “”Le differenze regionali non ostacolino diagnosi e accesso alle cure””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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“Una nefrite cronica comporta una vita molto complessa. Fondamentale una diagnosi precoce per evitare complicanze. È necessario poter accedere ai farmaci in tempi brevi e in maniera equa su tutto il territorio nazionale. Le differenze tra i sistemi sanitari regionali rischiano di alimentare disuguaglianze.” Queste le parole di Antonella Celano, presidente Apmarr Aps Ets al convegno promosso dall’associazione presso il Ministero della Salute.

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