Italia
Salute, Doria (Sir): “”Servono percorsi automatici dal medico di famiglia ai centri specialistici””
“Diagnosi precoce e terapia efficace fondamentale per garantire ai pazienti una prognosi migliore. Bisogna costruire percorsi organizzati e automatici. Quando sul territorio viene individuato un possibile paziente con una malattia sistemica grave, deve esserci la possibilità di inviarlo direttamente al centro specialistico.” Così Andrea Doria, presidente Sir, durante l’evento promosso da Apmarr Aps Ets al Ministero della Salute a Roma.