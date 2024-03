Roma: domenica 24 marzo ultima domenica ecologica

Con l’appuntamento del 24 marzo si chiude il ciclo delle domeniche ecologiche previste dal calendario della stagione invernale 2023-2024, per prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico nella città.

I limiti alla circolazione in Fascia Verde sono programmati dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Tra i veicoli esentati dal blocco della circolazione le auto benzina Euro 6, quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel. Via libera anche alle auto con il contrassegno disabili, ai veicoli dei servizi sharing, ai ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi e ai motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

Per tutti i dettagli e l’elenco completo delle deroghe nell’ORDINANZA del Sindaco n. 35 del 22 marzo 2024.

In via dei Fori Imperiali, dalle 10 alle 17, in programma la manifestazione dedicata ai Giochi di Strada.