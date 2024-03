Astrotarocchi 24 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 24 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arrivano notizie o di lavoro o un invito da qualche parte, ci potrebbe essere qualche discorso di qualcuno trito e ritrito, lasciate parlare ed evitate le polemiche, fate prima e meglio

Toro Anche per voi oggi potrebbe esserci qualche cosa che si ripete, cambiate direzione senza troppo stare a pensare e concentratevi sulle vostre cose, sopratutto pianificate le vostre prossime mosse, la giornata e’ tranquilla

Gemelli in questi giorni un po’ di confusione c’e’, attenzione alle spese pazze, non e’ il caso, cercate di tenere sotto controllo i conti e solo se non se ne puo’ fare a meno, usateli. Al massimo vi farete un bel regalo a fine mese, la giornata e’ tranquilla

Cancro la fortuna s’affaccia e vi viene una bella idea, la metterete subito in pratica con una bella chiarezza e tanta voglia di fare, realizzate cio’ che volete, arriva un invito da un amico, la giornata va tranquilla

Leone attenzione in questi giorni a non discutere per questioni finanziarie, e comunque se avete un progetto in corso, andra’ sicuramente a buon fine, e’ possibile un regalo a sorpresa la giornata scorre serena

Vergine qualcosa inizia di nuovo, che sara’ anche ben visto da molte persone, si muovono i primi passi e ci sara’ un bel successo ad aspettarvi al traguardo, la giornata e’ buona

Bilancia finalmente le idee sono chiare, ora si passa all’azione, dovrete veramente, per alcuni di voi, invertire la rotta, in alcuni settori e cambiare, sicuramente non e’ facile, ma non e’ impossibile da fare e quindi pensate a cosa veramente deve cambiare e mettetevi all’opera

Scorpione qualche vostro desiderio viene esaudito, dopo un forte rallentamento tutto riprende quota e piano piano si torna a camminare bene e nella giusta direzione, per ora non date retta a nessuno e fate quello che dovete, il consiglio non e’ richiesto, la giornata per voi e’ tranquilla

Sagittario c’e’ un cambio di direzione che pensate di fare, lo state valutando molto seriamente, e sopra tutto state decidendo quali delle strade e’ preferibile prendere, ci sono le buone stelle che vi aiutano e inoltre come aiuto, c’e’ la forte chiarezza e la motivazione giusta, le cose andranno per il meglio

Capricorno siete un po’ raccolti in voi stessi, state pensando a qualcosa e se vale la pena cambiare direzione, o se tornare in qualche idea che avevate accantonato, nell’arco della giornata in ogni caso saprete che cosa fare, la giornata e’ di riflessione

Acquario alcune cose che non sapete, verranno fuori si risolvono questioni a cui proprio non pensate ora e nell’arco di qualche giorno, nel frattempo arrivano notizie di qualcuno che anche non sentite da tempo, insomma a breve e’ di scena la sorpresa

Pesci ci sono persone che pensano a voi con affetto, non tarderanno molto a farsi sentire e a dare concretamente una mano potrebbe darsi entro qualche giorno, accettatela serenamente, lo faranno con il cuore



Buona giornata

