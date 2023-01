Roma Capitale acquista 120 nuove case popolari

Roma Capitale acquista nuove case popolari. Con una delibera approvata dalla Giunta, che ora prosegue il suo iter istituzionale in Assemblea Capitolina, l’Amministrazione aggiunge al proprio patrimonio 199 unità immobiliari in arrivo dall’Inps, di cui 120 a destinazione residenziale e in condomini misti, 18 cantine e 61 tra box e posti auto scoperti. La loro collocazione è principalmente in tre quartieri di Roma: Cinecittà-Don Bosco, Magliana e Dragoncello.

La delibera fa seguito allo stanziamento di bilancio di 220 milioni di euro effettuato lo scorso anno per aumentare il numero di case popolari di proprietà comunale, in modo tale da far scorrere la graduatoria per l’Edilizia Residenziale Pubblica.

L’operazione immobiliare effettuata direttamente con INPS, senza consumare nuovo suolo, prevede una spesa di circa 15 milioni di euro ed è il primo passo di un più ampio programma di acquisto di alloggi per la città.