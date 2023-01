Agricoltura: Regione Lazio, 500 mila euro per conservazione risorse genetiche

È stato pubblicato sul portale Lazio Europa e sul canale agricoltura del sito della Regione Lazio il bando che destina 500.000 euro al finanziamento della misura 10.2.2 del Programma di sviluppo eurale del Lazio dedicata alla “Conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Beneficiari sono gli istituti di ricerca pubblici e altri enti pubblici che conservano collezioni ex situ di risorse genetiche animali e vegetali di specie, varietà, razze e popolazioni minacciate di erosione genetica o estinzione, con particolare riguardo a quelle iscritte nel Rvr, incluse le banche di organismi invertebrati e microrganismi naturali utili alla conservazione della biodiversità e della fertilità dei suoli regionali e alla produzione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità.

L’aiuto è erogato a copertura del 100 per cento delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione del progetto presentato e approvato dalla struttura regionale per un importo annuale compreso tra 10.000 e 50.000 euro per collezione. La raccolta di domande chiuderà il 1 marzo 2023. Il bando è consultabile sui siti dedicati della Regione Lazio.