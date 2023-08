Astrotarocchi 9 agosto 2023

☀️☀️☀️ Astrotarocchi ☀️☀️☀️☀️☀️09 Agosto 2023 di Cristina Olmi ☀️☀️



☀️Ariete arriva la fortuna, per quanto riguarda la situazione economica e lavorativa, entro 15 gg gira decisamente il vento cambia e inizierete a mettere in opera le nuove idee, funzioneranno molto bene, e i sogni iniziano a diventare concreti

☀️Toro siete stati un po’ in protezione, ma all’improvviso arriva la chiarezza, e certi meccanismi s’incasteranno perfettamente, tutto tornera’ alla solita routine piacevole per voi e finalmente si torna a sorridere

☀️Gemelli attenzione a non farsi una malattia perche’ a tutti i costi si vuole qualcosa che in questo momento e’ difficile avere, c’e’ un momento buono per tutto, arrivera’ state serene

☀️Cancro c’e’ qualcosa che avete in mente, la volete fare, ma sembra come volare in mezzo alle nuvole, la confusione ha bisogno di essere chiarita, poi potete volare come volete, ma non si puo’ pensare di avere un ottima visibilita’ se c’e’ brutto tempo, aspettate la chiarezza e poi partite

☀️Leone arrivano notizie importanti per il futuro e la stabilita’ possono essere per un lavoro, o una situazione economica che si mette a posto, e’ una giornata comunque positiva

☀️Vergine per voi e’ una giornata dove avrete delle risposte e dove sulla base di queste si decidera’ cosa fare e quindi altre scelte, in realta’ con una chiave state aprendo miriadi di altre strade che vi portano dove volete voi, e’ bastata una chiave e la vostra vita giorno per giorno cambiera’. In meglio

☀️Bilancia la giornata scorre piuttosto tranquilla, arrivano notizie e chiarimenti con qualcuno, ma non sarete convinti, preferirete lasciar correre senza troppo starvi a preoccupare, a volte e’ meglio cosi

☀️Scorpione tutta la vostra energia e’ concentrata a risolvere qualcosa che si risolvera’ ma ci vuole pazienza che cominciate a non avere piu’, quello che potete lasciatelo indietro e camminate leggeri, avete bisogno di fermarvi e riposare

☀️Sagittario un equilibrio e’ saltato, non poteva piu’ andare bene per voi, ora dovrete riflettere e capire come muovervi, troverete il modo di far contenti voi stessi e gli altri, abbiate pazienza e tutto si rimettera’ in ordine

☀️Capricorno la ruota inizia a girare anche per voi, quello che era fermo inizia a muoversi e quello che e’ destinato a finire si fermera’, cambia un ciclo vitale, siete cresciuti e dovete avanzare

☀️Acquario ora senza zavorre ne’ problemi ne’ situazioni pesanti, viaggiate leggeri ma dovrete imparare anche a guardare il panorama che a volte supera in bellezza, la meta, fa parte del viaggio meraviglioso che avete appena iniziato

☀️Pesci avete messo in campo tutto creativita’ intelligenza sensibilita’ che dara’ i suoi frutti, e, raccoglierete tutto quello che avete perso, anche in una forma diversa, ma non manchera’ nulla di tutto quello che avete dato, di questo potete star certi



☀️☀️Buona giornata ☀️☀️