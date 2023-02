Roma, caos Lucarelli. Erbaggi (Fdi): “Via delega alla sicurezza all’assessore della giunta Gualtieri”

Fisio fit

“ Dopo le notizie pubblicate a mezzo stampa, ritengo opportuno che all’Assessore Lucarelli venga revocata la delega alla Sicurezza ”. A chiederlo al Sindaco Gualtieri è Stefano Erbaggi, Consigliere del Comune di Roma (Fratelli d’Italia) che, con riferimento agli articoli diffusi in data odierna dai principali quotidiani nazionali, ha protocollato una interrogazione al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e all’Assessore Monica Lucarelli al fine di fornire spiegazioni sulle informazioni in essi riportate.

“Come si legge negli articoli, l’assistente della segreteria istituzionale dell’Assessore Lucarelli, Camilla Marianera, sarebbe stata arrestata per il reato di corruzione nell’ambito di reperimento d’informazioni sensibili in favore di soggetti criminali. La persona in questione sarebbe stata delegata dall’Assessore a partecipare a riunioni istituzionali con dirigenti della Polizia di Stato. Questi fatti – spiega Erbaggi nel documento protocollato – ‘costituiscono una gravissima violazione della legge e dell’etica pubblica, nonché un pericolo per la sicurezza e la dignità della nostra comunità’. È inaccettabile che una persona probabilmente legata ad un clan camorristico possa partecipare a riunioni istituzionali e turbare le informazioni in modo da favorire interessi privati, a scapito dell’interesse pubblico; ancor più grave è il fatto, come si legge dalle dichiarazioni rilasciate, che l’Assessore abbia minimizzato la gravità della situazione, non dando il giusto peso alle accuse mosse nei confronti della sua assistente e dei rischi per la sicurezza pubblica e che questo atteggiamento è del tutto inadeguato per un assessore e rappresenta un evidente fallimento nella gestione della sua carica pubblica”.

“L’Assessore Lucarelli deve spiegare qualcosa in Aula Giulio Cesare: come è possibile che una persona, probabilmente legata ad un clan camorristico, sia stata assunta nella sua segreteria istituzionale e delegata a partecipare a riunioni istituzionali specifiche sulle politiche della sicurezza? Quali controlli e quali criteri vengono valutati per le persone assunte a carattere fiduciario dello staff dell’Assessore? E ancora, per quale motivo l’Assessore ha tentato di minimizzare il ruolo della dottoressa Camilla Marianera a semplice segretaria quando il suo ruolo era di ben altra natura?”, questi gli interrogativi che il Consigliere Erbaggi rivolge al membro della Giunta Gualtieri.