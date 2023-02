Fondi, il sindaco Maschietto incontra il nuovo Soprintendente Francesco Di Mario

Fisio fit

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto questa mattina ha incontrato nel suo ufficio il dottor Francesco Di Mario, dallo scorso primo febbraio alla guida della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina. L’incontro, al quale hanno preso parte anche gli assessori al Patrimonio, Urbanistica e Demanio Claudio Spagnardi e alla Cultura, Bilancio e Turismo Vincenzo Carnevale, è stato un’occasione per tutti per congratularsi con il nuovo responsabile del recupero e della tutela dei beni culturali, storici e archeologici nel Basso Lazio per il prestigioso incarico ricevuto, ma anche per condividere pareri, opportunità e possibilità sui numerosi siti del territorio.

Una chiacchierata informale che ha consentito ai presenti di porre le basi per un proficuo lavoro congiunto e un’assidua collaborazione.

«Le interlocuzioni scritte e telefoniche con la Soprintendenza non sono mai mancate – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – ma incontrarsi di persona consente anche di fare riflessioni e approfondimenti di più ampio respiro, a mio avviso fondamentali in un progetto di recupero e valorizzazione a lungo termine. Devo dire che ripongo grande fiducia nella nomina del Soprintendente Di Mario, non solo per la sua lunga carriera professionale e per gli importanti risultati ottenuti in un territorio oltremodo ricco di beni archeologici, ma anche per le doti umane, la propensione all’ascolto e la non comune capacità di intercettare le ricchezze dei luoghi in cui opera. Sono anche queste le motivazioni che mi hanno spinto a rendere pubbliche le più vive e sincere felicitazioni al dottor Di Mario per il nuovo importante e prestigioso incarico ricevuto».