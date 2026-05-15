Grazie all’AI le PMI italiane risparmiano oltre 270 ore all’anno

(Adnkronos) – L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi delle piccole e medie imprese italiane sta determinando una ridefinizione strutturale della gestione del tempo e delle risorse interne. Secondo uno studio condotto da Opinium su un campione di 1.000 decisori aziendali, il 79% delle realtà analizzate utilizza già strumenti di calcolo computazionale e modelli linguistici avanzati nello svolgimento delle proprie attività professionali. L’adozione della tecnologia mostra tuttavia un andamento disomogeneo in base alla scala dimensionale delle organizzazioni: la penetrazione raggiunge il 91% nell’ambito delle medie imprese, mentre si attesta al 68% tra i lavoratori autonomi. Tale divario riflette la differente disponibilità di risorse dedicate e la complessità organizzativa nel gestire la transizione verso flussi di lavoro automatizzati.

La regolarità d’uso della tecnologia indica che circa i tre quarti del campione (76%) interagiscono con tali sistemi su base settimanale, applicandoli ad attività ordinarie come la ricerca di informazioni, la sintesi documentale e la redazione di comunicazioni o contenuti per il marketing. Il beneficio principale riscontrato risiede nell’ottimizzazione temporale, con un risparmio medio quantificato in 5,2 ore a settimana per ciascun operatore, corrispondenti a oltre 270 ore su base annua. I dati indicano che il tempo recuperato viene progressivamente riallocato verso funzioni a maggior valore aggiunto, tra cui lo sviluppo di prodotti e servizi, la pianificazione strategica e le attività a forte componente creativa, migliorando l’efficacia complessiva del personale nel proprio ruolo.

Questi risultati sono stati presentati oggi da OpenAI in occasione di un evento che segna un traguardo fondamentale per lo SME AI Accelerator in Italia. L’iniziativa, lanciata ad aprile in collaborazione con Confartigianato Imprese e Booking.com, ha già registrato un forte interesse, con centinaia di PMI italiane che si sono candidate al programma in poche settimane.

Nonostante il dinamismo del comparto, il consolidamento di queste tecnologie deve confrontarsi con barriere strutturali specifiche. I principali elementi di freno sono legati alla carenza di competenze e formazione, alle preoccupazioni per la sicurezza dei dati e la privacy, e alla limitata disponibilità di tempo per l’implementazione nei flussi aziendali

. Attualmente, solo il 37% delle imprese dispone di una regolamentazione o di una policy interna formale, configurando uno scenario in cui l’utilizzo spontaneo da parte dei dipendenti prevale su una strategia centralizzata.

Per superare tali criticità, le iniziative di formazione sul territorio, come quelle promesse in sinergia con le associazioni di categoria artigiane, mirano a strutturare l’adozione. Rino Mura, EMEA Partnerships di OpenAI, ha dichiarato:“Oggi L’Italia rappresenta uno degli esempi più chiari sia delle opportunità sia delle sfide legate all’adozione dell’IA. Le piccole e microimprese sono il cuore dell’economia e molte stanno già sperimentando l’intelligenza artificiale, ma trasformare queste iniziative in un utilizzo costante e scalabile resta un ostacolo concreto. Per le realtà più piccole, in particolare, non si tratta solo di accedere alla tecnologia: è fondamentale avere tempo, competenze e chiarezza su come applicarla in maniera coerente con le attività quotidiane. È proprio qui che formazione pratica e casi d’uso concreti possono fare la differenza. L’opportunità reale per le PMI non è quindi sostituire ciò che le rende uniche, ma ridurre gli attriti: semplificare le attività di routine, supportare il processo decisionale e liberare tempo da dedicare alle aree in cui contano di più le competenze specifiche e il rapporto con i clienti.”

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