Roma, auto smontate in strada: allarme sicurezza nel Municipio VIII

Roma, scatta l’allarme sicurezza nel Municipio VIII: auto danneggiate e smontate, ecco cosa sta accadendo

Chi vive nei quartieri di Valco San Paolo, Tintoretto e dintorni ormai ha imparato a guardarsi intorno con attenzione, ogni volta che parcheggia. Le strade del Municipio VIII stanno diventando lo scenario di un fenomeno sempre più inquietante: auto cannibalizzate nel cuore della notte, ridotte a telai vuoti e senza vita.

Non si parla di semplici furti. Parliamo di interventi chirurgici, precisi, metodici. Le macchine vengono smontate pezzo per pezzo: batterie, impianti audio, centraline, ruote, a volte anche i vetri. È successo in via Francesco de Vico, in via Pincherle, in via della Vasca Navale e lungo il Lungotevere Dante. Una mappa di segnalazioni che si fa sempre più fitta, e che ora preoccupa seriamente anche le istituzioni.

“Scippi d’asfalto”: il Municipio chiede un tavolo per la sicurezza

Il presidente del consiglio municipale Samuele Marcucci ha lanciato l’allarme. In una lettera indirizzata al presidente del Municipio, ha chiesto con urgenza la convocazione di un tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. «Le operazioni con cui queste auto vengono smontate – ha dichiarato – sono ormai sistematiche. Non è più un caso isolato, ma un trend che va arginato». Anche Luca Gasperini, assessore ai Lavori Pubblici, conferma: i casi si sono moltiplicati nel giro di poche settimane.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una serie di episodi avvenuti in via Edoardo Amaldi. Oltre dieci veicoli parcheggiati sono stati ritrovati con gli interni devastati: vetri in frantumi, plance aperte, ogni oggetto tecnologico rimosso. Per molti residenti, la percezione di insicurezza ha ormai superato la soglia della tolleranza. E non si tratta solo di danni materiali: c’è un senso di abbandono che comincia a serpeggiare.

Residenti esasperati, nel Municipio IX scattano le ronde

Intanto, nel vicino Municipio IX, dove episodi simili si registrano già da mesi, alcuni cittadini non sono rimasti con le mani in mano. A Mostacciano, Decima, Fonte Laurentina e Torrino, gruppi spontanei di residenti si sono organizzati in ronde notturne per presidiare le strade almeno cinque sere a settimana. Una risposta estrema, ma forse inevitabile in mancanza di un’azione tempestiva da parte delle autorità.

Quello che sta emergendo in queste settimane è un cambio di marcia da parte delle bande criminali: più attrezzate, più rapide, più esperte. Il fenomeno del “cannibalismo” automobilistico non è nuovo, ma ora sembra essersi strutturato, forse con basi logistiche e rivendite illegali di ricambi sempre più difficili da rintracciare.

I cittadini chiedono più controlli, più prevenzione, più presenza. Non si tratta solo di proteggere i veicoli, ma di ristabilire un senso di legalità nei quartieri. Il rischio è che, lasciando correre, questa emergenza si trasformi in una nuova normalità. E allora diventa essenziale agire adesso, con decisione, prima che il danno diventi irreparabile.