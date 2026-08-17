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Roma, aggredito a Tor Sapienza: 24enne muore in ospedale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Un ragazzo di 24 anni è morto in ospedale dopo essere stato aggredito e ferito in via Giorgio Morandi nel quartiere Tor Sapienza a Roma. I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di oggi: la polizia è intervenuta intorno alle 15, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta da un amico della vittima. La squadra mobile di Roma è al lavoro per ricostruire che cosa sia realmente successo. Il giovane è stato trovato con una ferita all’addome, ma non è ancora chiaro se sia stato ferito con un’arma da taglio o con un colpo di pistola. Trasferito in codice rosso al policlinico Casilino, è deceduto dopo il ricovero. 

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