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Massimo Boldi, la figlia: “Sta bene, è caduto mentre passeggiava con la famiglia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Come sta Massimo Boldi? A dare notizie sulle condizioni di salute dell’attore, e a ricostruire la dinamica dell’incidente, ci ha pensato la figlia Micaela, dopo che il padre era caduto a Forte dei Marmi mentre passeggiava, cadendo e battendo la testa a terra. 

“Non era con amici ma stava con mia sorella Manuela”, ha raccontato la figlia di Boldi a Chi, “papà si stava godendo le vacanze in famiglia con noi tutti a Forte dei Marmi”. La donna ha così chiarito la dinamica dell’incidente occorso all’81enne, attualmente ancora ricoverato all’ospedale di Livorno: “Papà sta bene”, ha concluso, rassicurando così i fan. 

 

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