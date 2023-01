Roma, 297 le persone identificate e 117 i veicoli controllati

Fisio fit

Controlli straordinari della Polizia di Stato nel week end in varie zone della capitale. Sono stati impegnati numerosi equipaggi dei Commissariati e Distretti in collaborazione con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Cinofili, sotto il coordinamento della Questura di Roma. I servizi ad alto impatto, che vengono svolti con cadenza settimanale, si pongono come obiettivo quello di incrementare la sicurezza sul territorio, anche in termini di mera percezione della stessa, legata anche alla maggior presenza e visibilità delle Forze dell’Ordine.

Nei giorni scorsi i poliziotti del IV Distretto San Basilio hanno sottoposto a controlli le aree gravitanti intorno alle fermate della metro B “Ponte Mammolo” e “Rebibbia”, mentre a Roma sud, gli agenti del Commissariato Spinaceto hanno effettuato numerosi servizi nelle zone con maggiori indici di criminalità. Complessivamente sono state controllate 297 persone: 2 di queste sono state accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione poiché sprovviste di documento. Inoltre, la Polizia Amministrativa del Distretto San Basilio ha effettuato un’ispezione presso una sala Slot in via Tiburtina, alla quale è stata contestata una sanzione amministrativa di natura pecuniaria pari a 150 euro, in quanto al suo interno sono stati trovati numerosi videoterminali accesi al di fuori degli orari previsti dalle normative comunali.

Sempre gli agenti dell’ufficio di via Arena hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Questore di Roma che impone al gestore di un locale su via Tiburtina la sospensione temporanea della licenza per 10 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.LP.S. Tale provvedimento è stato adottato dopo la segnalazione del Distretto ed un’istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa. Negli ultimi mesi il locale è stato oggetto di vari controlli durante i quali sono stati trovati degli stupefacenti ed alcuni avventori sono risultati gravati da precedenti di polizia; rilevate anche dai competenti uffici della ASL una serie di inadempienze igienico sanitarie.

Nel Centro Storico, nel corso di alcuni servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, gli agenti del I Distretto Trevi hanno denunciato per contraffazione e ricettazione 3 stranieri che sono stati trovati in possesso di numerosi capi di vestiario, scarpe e pelletteria riportanti marchi contraffatti. Infine, nel corso di un servizio straordinario in zona Trastevere, finalizzato al controllo e alla gestione della movida notturna, gli agenti del locale Commissariato hanno arrestato un cittadino straniero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.