Altra figuraccia Juve. Il Monza passa allo stadium

Una nuova figuraccia clamorosa della Juventus che stavolta perde in casa 0-2 col Monza. Se non bastava la storia della penalizzazione adesso si è aggiunta anche l’orripilante prestazione sportiva tra le mura amiche.

Uno 0-2 maturato nel primo tempo con reti di Ciurria al 18mo e Mota al 39mo. Monza sempre prima sul pallone e in Juve sempre arrancante nel primo tempo.

Il secondo tempo vede una Juventus più in palla solo per i primi 20 minuti ma poi la squadra è tornata di nuovo a camminare creando troppo poco.

Dopo la partita con l’Atalanta dove si era vista una squadra reattiva e orgogliosa, non ci si aspettava di vedere oggi in campo una formazione dimessa e sottomessa, veramente imbarazzante.

E come se non bastasse, Milik lascia la squadra in 10 per un sopravvenuto infortunio muscolare che sicuramente lo terrà fuori anche contro la Lazio,

Complimenti comunque a Palladino che ha costruito una squadra ora veramente competitiva e che è in serie positiva da diverse partite.

Adesso la Juventus è attesa adesso dall’incontro infrasettimanale nei quarti di coppa Italia e che la vedrà contrapposta alla Lazio che è in un ottimo momento. Se la Juve affronterà la Lazio così come ha affrontato oggi il Monza, è meglio che la diano vinta a tavolino ai biancocelesti. Si risparmia tempo e soldi.

Adesso a spaventare seriamente è la classifica dove bisognerà iniziare a guardarsi anche dalla zona bassa e la Juventus non è abituata a lottare per sopravvivere. Non lo sa fare.