Rifacimenti stradali a Pratone: dal 23 maggio al via i lavori su via Petochi, via Castellani, via Rondini e via di Rocca di Papa

È in fase di avvio una serie di interventi di riqualificazione delle strade nel quartiere di Pratone. A partire dal 23 maggio, al via il rifacimento del manto stradale su alcune vie interne al quartiere: via Petochi, via Castellani (fino ad incrocio con Via Rondini), via Rondini (fino ad incrocio con supermercato) e via di Rocca di Papa (dall’incrocio con via Rondini fino al civico 43).

Al termine di questa prima fase, subito dopo la chiusura delle scuole, partirà invece l’intervento di riqualificazione di via del Pratone.

“Pratone potrà presto beneficiare di strade riqualificate, percorribili e sicure – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Una serie di interventi frutto dell’ascolto e del dialogo con i residenti, in particolare con il Comitato di Quartiere, e organizzati in modo da ridurre al minimo i disagi sul traffico locale. Prosegue il nostro impegno volto a colmare il gap di servizi di cui hanno sempre sofferto i quartieri di Grottaferrata. Il rifacimento delle strade, per il quale abbiamo stanziato 4,7 milioni di euro, è un impegno che abbiamo preso con la cittadinanza e che continueremo a portare avanti con sempre maggiore dedizione. Ringrazio l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti e gli uffici comunali per il grande impegno profuso in questi mesi. Ringrazio la Consigliera delegata all’Associazionismo Marisa Memesi per l’importante attività di dialogo con il Comitato di Quartiere. Ringrazio il presidente Fabrizio Candelori e tutto il Comitato di Quartiere Pratone”.

“Questo intervento segnerà un importante punto di svolta nella nostra opera di riqualificazione del quartiere Pratone, dove alcuni mesi fa abbiamo inaugurato nuove aree sport e fitness – aggiungono l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti ed il Presidente della competente Commissione consiliare Federico Pompili –. Un passo alla volta stiamo intervenendo su tutte le criticità individuate e più volte oggetto di segnalazione, guardando a Grottaferrata nella sua totalità, senza distinzioni tra centro e periferia. Inoltre, grazie al lavoro di coordinamento degli uffici comunali competenti, questi interventi sono solo i primi tra quelli previsti nella stagione estiva. Infatti, a questi seguiranno altri lavori di manutenzione straordinaria, come il rifacimento della principale e più trafficata via del Pratone, la cui riqualificazione è molto attesa dai cittadini.”