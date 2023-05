🎩👒🎩Astrotarocchi 🎩👒🎩

🎩👒2 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🎩👒



🎩Ariete prenderete le distanze da qualcosa o da qualcuno per ottenere il successo e la gioia che ritenete meritare, per fare questo dovrete fare dei cambiamenti necessari, senza rammarico arrivera’ di meglio per voi

🎩Toro l’energia che spinge questa giornata e’ passione e fuoco accese da un bel sole che porta fortuna, successi e anche molta buona energia, quindi diamoci da fare, e’ la giornata giusta

🎩Gemelli qualche ostacolo ancora vi disturba, un po’ d’ansia non manca e sarete indecise su qualcosa, scegliete quello che per voi e’ meglio fare e non esitate

🎩Cancro vorreste fare altro e altrove ma il dovere vi tiene ancorate a terra, tutto forse non sara’ possibile farlo, ma quello che potete fatelo e cambiate la realta’ creandola voi stessi a piccoli passi

🎩Leone Superate piccoli fastidi quotidiani sarete in azione per trovare qualche soluzione che per oggi non arrivera’, ma lavorare sulla stabilita’ e la tranquillita’ non sempre da’ subito risultati, proseguite e perseguite i vostri progetti li realizzerete

🎩Vergine di fronte a gli ostacoli siate giusti e imparziali tagliate dove non serve e sopratutto accordatevi per velocizzare le questioni in sospeso, prima vi liberate dei fardelli, prima otterrete di arrivare alle vostre mete

🎩Bilancia il cuore e’ ferito, qualche battaglia l’avete persa ma non avete perso la guerra, sarete iperattivi per recuperare terreno, e lo recuperate con grande soddisfazione vostra e di chi e’ stato a guardare se riuscivate o meno. Un bello smacco ogni tanto non guasta

🎩Scorpione c’e’ qualche bisticcio con chi rema contro, avete bisogno di leggerezza e allegria, ma chi conta su voi, vi vuole radicati e concentrati, per una giornata non ascoltate nessuno e fate solo quello che vi va, senza preoccuparvi troppo

🎩Sagittario sforzatevi di trovare qualche ora per voi, senza ascoltare grandi chiacchiere e proteste, avete diritto di rilassarvi e non pensare a nulla, per concentrarsi su un’obiettivo, la mente deve essere sgombra.

🎩Capricorno sarete molto attente alle esigenze altrui ma e’ ora di pensare anche e sopratutto a voi, pensateci prima che la vita rallenti i ritmi e vi costringa a farlo. Ogni tanto una pausa ci vuole

🎩Acquario anche per voi e’ giunto il momento di cambiare alcune cose, se pensate di essere pronti, fate questo salto, diversamente iniziate a lavorarci sopra e a prepararvi

🎩Pesci state aspettando qualcosa che e’ ora che arrivi per voi, non credo manchera’ ancora molto, e finalmente ritroverete pace e serenita’



Buona giornata ❤