Redavalle: scoperti 1250 kg di hashish su un autoarticolato

Redavalle: scoperti 1250 kg di hashish su un autoarticolato. A Redavalle, in provincia di Pavia è stato scoperto un ingente quantitativo di droga, 1250kg di hashish. L’indagine è stata portata a termine dal Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Stradella. L’attività di pedinamenti ha avuto inizio una settimana fà, quando in una abitazione di Rea Po presa in affitto sono stati trovati dai militari 125 chili di hashish. Visto il quantitativo l’uomo avuto la necessità di trovare altro luogo idoneo per lo stoccaggio dello stupefacente e lo aveva individuato in un capannone nella zona industriale di Redavalle.

I Carabinieri di Stradella, avevano saputo che il Tir proveniente dalla Spagna alle 3;30 consegnava l’ingente quantitativo di droga sotto le patate. Quando hanno fatto irruzione i militari hanno trovato i tre arrestati tranquilli a caricare la droga su tre autovetture.

Secondo le indagini, gli arrestati vendevano le sostanze in molti paesi del nord, sempre in molte quantità così da approvvigionarsi di notevoli guadagni. Infatti, nell’abitazione di M.A. sono sono stati trovati 1,4 kg di cocaina e 20 kg di hashish. L’uomo, inoltre, è stato trovato con addosso 80000€, mentre 50000€ li deteneva nell’appartamento.

L’ammontare della refurtiva in totale è di 11.000.000€ . Gli arrestati sono stati accompagnati in carcere di Pavia per la convalida dell’arresto.

