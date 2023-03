Autostrada A24, Anas: chiusura in orario notturno della Galleria del Gran Sasso

Al fine di poter eseguire le visite ispettive, da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), all’interno della galleria del Gran Sasso, è prevista, in orario notturno dalle 22.00 alle 6.00, l’interdizione al traffico della tratta autostradale tra Assergi e Colledara in direzione Roma/L’Aquila

Le limitazioni si rendono necessarie per tutelare la sicurezza sia dell’utenza in transito lungo l’autostrada che per le maestranze impegnate nelle ispezioni.

Nel dettaglio: dalle 22:00 di giovedì 23 marzo alle 6:00 di venerdì 24 sarà chiuso al traffico il traforo in direzione Roma/ L’Aquila;

I veicoli provenienti da Teramo/Giulianova diretti a L’Aquila/Roma dovranno uscire obbligatoriamente dall’autostrada tramite lo svincolo Colledara/San Gabriele.

Si consiglia di percorrere la carreggiata sud dell’autostrada A14 in direzione Bari fino ad immettersi nella carreggiata ovest dell’autostrada A25 e percorrerla in direzione Torano/Roma.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.