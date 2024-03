Realme 12 Pro debutta in Europa il 12 marzo con zoom periscopico

(Adnkronos) – Realme ha ufficialmente fissato la data di lancio della sua nuova serie Realme 12 Pro per il 12 marzo 2024. Il fiore all'occhiello dello smartphone è il teleobiettivo periscopico, grazie a uno zoom ottico 3X, equivalente a una lunghezza focale di 71 mm, e a un sensore OV64B da ½ pollice, il più grande nella sua categoria. Il suo Omnifocal Photography System include anche una fotocamera principale IMX890 di Sony con OIS per immagini notturne e una fotocamera ultra-grandangolare. Questa combinazione offre una gamma di zoom che va da 0,6X a 6X, assicurando chiarezza e dettagli a tutte le lunghezze focali, e viene completata da uno zoom digitale fino a 120X. In termini di software, la serie è potenziata da un algoritmo di nuova generazione sviluppato in collaborazione con Qualcomm, che include funzionalità di miglioramento dell'immagine come il LightFusion Engine e il NightEye Engine, per immagini notturne di qualità superiore. La collaborazione con Claudio Miranda, direttore della fotografia vincitore dell'Oscar, arricchisce ulteriormente l'offerta, introducendo tre filtri video personalizzati ispirati ai suoi lavori più noti, oltre alla possibilità di riprendere in formato cinematografico 2,39:1 e un algoritmo Cinematic Bokeh per ritratti. Dal punto di vista estetico, la serie debutterà con due colorazioni, Submarine Blue e Navigator Beige, ispirate ai cronografi di lusso, e vanta una collaborazione con il designer di orologi Ollivier Savéo. La serie realme 12 Pro sarà disponibile dal 12 marzo in diverse configurazioni, a prezzi che verranno annunciati in seguito. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)