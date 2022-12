È stato presentato in questi giorni in aula consiliare “Luigi Meddi” il progetto di rigenerazione e potenziamento della piscina comunale di via Bardi. Si tratta di un intervento da 900.000 euro finanziato sulla linea ‘Sport ed Inclusione Sociale’ del PNRR e cofinanziato dal Comune di Aprilia. Il progetto è stato approvato dalla giunta con delibera numero 230 del 22 dicembre 2022.

“Nel corso dell’incontro, riporta l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso, abbiamo illustrato gli interventi che andremo ad eseguire, per effettuare una riqualificazione energetica ed un adeguamento strutturale ai fini dell’accessibilità e dell’estetica del polo natatorio cittadino. Abbiamo ribadito che il progetto, come ci eravamo prefissati, verrà approvato entro il 31 dicembre e nel giro di pochi mesi verranno appaltati i lavori. È stato un ottimo momento di condivisione, ma soprattutto di confronto costruttivo, dove abbiamo potuto raccogliere suggerimenti, dare spiegazioni relative al progetto in questione per la cui esecuzione è stato incaricato l’ingegnere Massimiliano Faina. Come ribadito più volte ringrazio gli uffici che continuano con un grande lavoro affinché si spendano nel migliore dei modi e più velocemente possibile i fondi ottenuti con il Pnrr, per la nostra città”. Una ristrutturazione importante che riconsegnerà alla città una infrastruttura sportiva rinnovata e che si inserisce nel quadro di interventi e progettualità sostenute dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’amministrazione comunale ha saputo recepire finanziamenti per circa 50 milioni di euro spalmati su diversi settori.