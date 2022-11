I 12 musei scientifici migliori del mondo

Siete amanti della scienza? Vi piace guardare film d’epoca e capire la storia di importanti invenzioni come i trasporti, i computer e il telefono? Ti piace la fisica e l’astronomia? Se vi riconoscete in una di queste domande, sappiate che in tutto il mondo esistono musei per tutti i tipi di scienziati. In occasione della Giornata Mondiale della Scienza, che si celebra il 10 novembre, Civitatis ha stilato una lista con i 12 migliori musei scientifici del mondo. Venite a dare un’occhiata!

Pacific Science Center (Seattle)

All’ombra dello Space Needle, mostre interattive come il Play Lab ed eventi speciali come Meet a Scientist intrattengono i bambini al Pacific Science Center. Anche gli adulti hanno di che divertirsi, dalle mostre a rotazione, come i modelli in scala delle ferrovie, alle esposizioni di farfalle. Il Pacific Science Center ospita anche un planetario, un teatro Imax e spettacoli laser notturni. Non è un caso che l’istituzione di Seattle attragga 1,1 milioni di visitatori all’anno e sia stata premiata da organizzazioni come l’American Alliance of Museums. Le attività online comprendono la visione di spettacoli scientifici dal vivo, video di mashup di matematica e scienze e altro ancora.

National Air and Space Museum (Washington)

Il National Air and Space Museum di Washington fa parte della straordinaria Smithsonian Institution. I visitatori di tutte le età possono conoscere le donne famose della storia dell’aviazione, come Bessie Coleman e Amelia Earhart, e ammirare le emozionanti collezioni di velivoli storici e di missioni leggendarie come quella dell’Apollo 11. Il National Air and Space Museum ospita anche mostre a rotazione, conferenze ed eventi per deliziare gli oltre 8 milioni di visitatori che ogni anno varcano le sue porte. Inoltre, non è necessario acquistare un biglietto per visitare il National Air and Space Museum: l’ingresso è sempre gratuito. Le attività online includono STEM, un sistema di apprendimento scientifico che raggruppa le discipline educative in “scienza, tecnologia, ingegneria e matematica” e varie risorse per gli educatori.

Oregon Museum of Science and Industry (Portland)

L’Oregon Museum of Science and Industry di Portland è affettuosamente chiamato dai locali semplicemente OMSI. Situato sulle rive del fiume Willamette, è una delle attrazioni turistiche più popolari di Portland. L’OMSI si concentra sull’intersezione tra scienza, design e tecnologia con oltre 200 mostre interattive, un teatro, tour unici e campi notturni sul sottomarino USS Blueback. Inoltre, ci sono mostre a rotazione dedicate a temi come la biodiversità e la conservazione. I bambini possono divertirsi con attività pratiche in un laboratorio incentrato sulla natura.

California Academy of Sciences (San Francisco)

L’incredibile California Academy of Sciences nel Golden Gate Park di San Francisco ospita un acquario, un planetario, una foresta pluviale e un museo di storia naturale in un unico luogo. Questa sede ospita una serie di conferenze che affrontano temi diversi come il birdwatching e l’ingegneria per gli studenti delle scuole primarie. Le attività online includono STEM e varie risorse per gli educatori. Inoltre, la sede offre eventi serali per adulti ed è possibile trascorrere la notte al museo.

Museum of Science (Boston)

Il Museum of Science di Boston possiede collezioni permanenti e presenta diverse mostre dedicate a temi come i dinosauri, la fauna selvatica, le illusioni ottiche e lo spazio, oltre a presentare mostre temporanee su vari temi. I punti salienti includono uno spettacolo di fulmini al coperto e la possibilità per gli studenti con accompagnatori adulti di pernottare lì. Il museo ha ricevuto un premio Cisco per il suo impegno nell’aiutare gli insegnanti a integrare l’ingegneria nei loro programmi di studio. Il Museo della Scienza riceve 1,5 milioni di visitatori all’anno.

American Museum of Natural History (New York)

L’American Museum of Natural History è famoso per essere uno dei migliori musei di dinosauri al mondo, ma offre molto di più. Il museo ospita anche un giardino di farfalle, il più grande meteorite trovato negli Stati Uniti, una mostra sull’orso grizzly dell’Alaska e molto altro ancora. Dispone anche di uno schermo gigante per i film e di un planetario. In passato sono stati organizzati diversi tributi con mostre a rotazione, da Einstein alle mummie. Il biglietto generale costa 23 dollari per gli adulti, 13 dollari per i bambini e 18 dollari per studenti e anziani. Offrono anche un’opzione che consente ai visitatori di pagare il biglietto se il prezzo non è accessibile.

Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris)

I visitatori di Parigi sono così impegnati a visitare il Louvre e altri rinomati musei d’arte che la Cité des Sciences et de l’Industrie può passare inosservata. Ma vale la pena programmare per tempo una visita al museo, immediatamente riconoscibile per la sua imponente cupola geodetica. Le sue mostre permanenti invitano a esplorare il mistero del cervello umano, l’astronomia e a conoscere la tecnologia dei trasporti. Il sito presenta anche un “parco giochi” gigante con attività interattive per bambini di tutte le età. È il più grande museo scientifico d’Europa e attira oltre 5 milioni di visitatori all’anno.

Museo della scienza e della tecnologia di Shanghai

La Cina ospita il Museo della Scienza e della Tecnologia di Shanghai, dedicato alla divulgazione della scienza e alla sua accessibilità, incentrato su temi quali l’armonia, la natura, l’umanità e la tecnologia. Le mostre permanenti si concentrano sul mondo animale, sullo spazio, sulla luce e sull’uomo. C’è anche un parco giochi interattivo! Inoltre, c’è un teatro Imax e mostre a rotazione che mostrano di tutto, dalla ceramica alla fotografia, oltre ad attività come spettacoli scientifici e campi di addestramento. È il museo più visitato di Shanghai e riceve oltre 3,5 milioni di visitatori all’anno.



Museu do Amanhã (Rio de Janeiro)

Il Museo del Domani di Rio de Janeiro è all’altezza del suo nome. L’esterno è futuristico ed evoca le future civiltà della vita nello spazio. Il museo integra scienza e arte e si sforza di mostrare le ragioni per cui è necessario agire per invertire il cambiamento climatico ed evitare ulteriori danni all’ambiente e il collasso sociale, nonché le soluzioni per un futuro migliore. Si tratta di temi interessanti e importanti, raccontati attraverso una serie di mostre ed esperienze interattive.

Art Science Museum (Singapore)

L’Art Science Museum di Singapore si vanta di essere un museo diverso dal solito. È specializzato nel mescolare arte e scienza, offrendo di tutto, da spettacoli musicali serali o un vivace ciclo di conferenze a mostre a rotazione sull’animazione Disney e sul futuro di Singapore. Il museo ha ricevuto un Webby Award per il film “In the Wilderness”. Offre anche laboratori interattivi, programmi per le scuole ed eventi speciali il venerdì, giorno dedicato alle famiglie.

Natural History Museum (Londra)

Londra ospita il Natural History Museum, uno dei migliori musei scientifici del mondo. Il campus principale è l’imponente e storico edificio Alfred Waterhouse, costruito nel 1881, che merita di per sé una visita. Le mostre permanenti sono incentrate su temi quali lo spazio, l’evoluzione umana, la fauna britannica e i dinosauri, mentre le mostre a rotazione includono fotografie di animali selvatici e divertenti riferimenti a Harry Potter. Il Museo di Storia Naturale di Londra riceve oltre 5 milioni di visitatori all’anno e l’ingresso è sempre gratuito.

Deutsches Museum (Monaco di Baviera)

Il Deutsches Museum di Monaco di Baviera, in Germania, è famoso per le sue mostre dedicate a temi quali le scienze naturali, l’energia, i trasporti, l’uomo, l’ambiente e le comunicazioni. Ci sono anche visite interattive, campi, lezioni e un regno dei bambini per i bambini, oltre a corsi e conferenze per gli adulti. Il Deutsches Museum possiede oltre 100.000 oggetti nella sua collezione permanente.

