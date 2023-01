Dove prendere casa a Viterbo

Fisio fit

Viterbo è una città decisamente interessante, sia perché ricca di cose da vedere e di monumenti d’interesse artistico-culturale sia per via della sua posizione. Parliamo infatti di una località che dista meno di 100 km da Roma e che dunque per molti pendolari rappresenta un’ottima alternativa alla Capitale. È proprio per questo motivo che acquistare casa a Viterbo può rivelarsi un’ottima idea, anche a scopo investimento. Trovare persone interessate ad affittare un appartamento in questa città non è sicuramente difficile e si possono ottenere delle rendite decisamente interessanti.

Per quanto riguarda le case in vendita Viterbo vanta un’offerta ampia e variegata. Quali sono però le zone della città più consigliate per chi intende acquistare un immobile? Scopriamole insieme.

# Centro storico

Il centro storico è come sempre una delle zone più prestigiose: il vero cuore della città. Coloro che intendono acquistare un appartamento a Viterbo con lo scopo di metterlo a rendita e dunque proporlo in affitto, magari ai turisti, dovrebbero sicuramente prendere in considerazione il centro storico. In questa zona infatti i prezzi degli immobili non sono particolarmente elevati rispetto ad altri quartieri e si trovano dunque delle occasioni interessanti. Bisogna considerare poi che i turisti sono decisamente più propensi a prendere in affitto una casa in pieno centro piuttosto che in periferia, dunque la domanda non dovrebbe mancare.

# Quartiere Pilastro

Il quartiere Pilastro si trova nella parte settentrionale di Viterbo, a ridosso delle mura cittadine che delimitano il centro storico. Qui i prezzi degli immobili sono superiori, perché si tratta di una zona residenziale ben tenuta, molto comoda per raggiungere il cuore della città ma al tempo stesso al di fuori della ZTL e dunque più ricca di parcheggi. Investire in un immobile nel quartiere Pilastro è senza dubbio una buona idea, soprattutto per le famiglie in cerca di tranquillità e comodità.

# Quartiere Carmine

Il quartiere Carmine si trova a sud rispetto al centro storico e proprio come Pilastro è a ridosso delle mura che delimitano il centro storico. La sua posizione è dunque ottimale e semi-periferica: questo giustifica i prezzi leggermente superiori rispetto al cuore della città, che potrebbe presentare qualche inconveniente a livello abitativo soprattutto per una famiglia. Nel quartiere Carmine inoltre, così come nel quartiere Pilastro, è possibile trovare diverse soluzioni abitative differenti: dal semplice appartamento alla villetta indipendente.

# Quartiere Santa Barbara

Il quartiere Santa Barbara si trova nella parte nord-orientale della città ed è considerato un quartiere di pregio. Parliamo di una zona residenziale, molto ben curata e collegata in modo ottimale con il centro storico e con gli altri centri limitrofi. Nel quartiere Santa Barbara è possibile trovare diverse tipologie di immobili, ma in generale i prezzi delle case sono superiori rispetto a tutte le altre zone di Viterbo. Bisogna insomma essere disposti a spendere cifre maggiori per acquistare un immobile in questo quartiere, che però è in grado di offrire il massimo a chi è in cerca di tranquillità, cura, spazi verdi e servizi di ogni tipo.

