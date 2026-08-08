Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ragazzo colpito da fulmine su Monte Livata, condizioni stazionarie: prognosi resta riservata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – A quanto si apprende sono stazionarie le condizioni del ragazzo di 16 anni ricoverato ieri nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata.  

Il personale sanitario sta attuando i protocolli terapeutici previsti in questi casi e la prognosi resta riservata.  

Il giovane era insieme a un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato ed è stato raggiunto dal fulmine mentre, insieme ad altri due ragazzi, stava recuperando l’attrezzatura rimasta vicino a un albero. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Riserva Naturale della Marcigliana invasa dai rifiuti, l’ira di Fratelli d’Italia

28 Luglio 2021

Sinner ‘incorona’ Jodar a Madrid: “Che giocatore incredibile”

29 Aprile 2026

Sostenibilità, Davines: rimosse oltre 3.400 tonnellate di plastica dall’ambiente in cinque anni

20 Maggio 2026

Top Volley Latina continua la campagna di sensibilizzazione nelle scuole in partnership con AbbVie

7 Maggio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno