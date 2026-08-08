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MotoGp, oggi le qualifiche del Gp di Silverstone – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Torna la MotoGp con l’attesissimo Gran Premio del Regno Unito. Dopo lo stop di un mese, inizia la seconda parte del Motomondiale e oggi, sabato 8 agosto, tocca alle qualifiche a Silverstone, con Bagnaia, Bastianini, Marini e Morbidelli che saranno costretti a passare dal Q1 per cercare di staccare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio ci sarà la gara sprint. 

Dove vedere le qualifiche del Gran Premio di Silverstone? Le qualifiche del Gp di Gran Bretagna saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now (ma anche in differita su Tv8). 

Alcuni appuntamenti, come le qualifiche e la sprint di oggi, saranno visibili pure in chiaro su TV8. 

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