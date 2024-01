Pordenone, scontro tra tir e ambulanza: 3 morti

(Adnkronos) – Grave incidente sulla strada tra Cimpello e Sequals in provincia di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Dalle prime informazioni, nello scontro tra un camion e un'ambulanza sono morte tre persone. L’ambulanza, coinvolta nell'incidente, è della Croce rossa italiana, comitato Cri di Maniago. “Siamo sconvolti – ha detto il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro – Purtroppo la collega volontaria che la conduceva non ce l’ha fatta, come anche la paziente. Siamo tutti vicini al Comitato Cri di Maniago e a tutti i volontari friulani". "Siamo in contatto con la presidente della Cri Friuli Venezia Giulia, Milena Cisilino, anch’ella sconvolta dalle prime notizie. Ci stringiamo ai familiari e ai colleghi di tutte le vittime”, conclude. Sul posto dell’incidente si è recato anche il vicepresidente del Comitato Cri di Pordenone, Ludovico Mellina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

