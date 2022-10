Presentata Motoria, la prima manifestazione sportiva del Municipio VI di Roma che si terrà il 21 e 22 ottobre

Si è tenuta oggi, 17 ottobre 2022, nella sala consiliare del Municipio Roma VI le Torri, la conferenza stampa di presentazione di Motoria, manifestazione sportiva che coinvolgerà il 21 e 22 ottobre oltre trenta associazioni sportive, centinaia di atleti, le scuole e la cittadinanza del territorio.

“L’obiettivo è ripartire dopo due anni di pandemia”, ha affermato Flavia Cerquoni, assessore allo Sport del Municipio VI, la quale ha rilevato che Motoria “è il simbolo di una politica attiva vicina alle persone”. La Cerquoni ha annunciato che “sarà un momento per stare insieme all’insegna dei valori dello sport, che sono necessari per il rilancio del nostro territorio”. In questo senso, ha proseguito, “bisogna portare lo sport nelle scuole ed è dunque importante investire nell’edilizia scolastica perché talvolta mancano gli spazi in cui proporre agli studenti le attività”.

Il tema del rilancio del territorio è stato ripreso dal presidente del Municipio VI, Nicola Franco. “Questi quartieri finiscono spesso sui giornali per fatti negativi”, ha osservato. “Ebbene, una manifestazione come Motoria aiuta a offrire un’immagine diversa, finalmente positiva, e si colloca in continuità con una serie di iniziative che abbiamo messo in campo dall’inizio della consiliatura. Un importante quotidiano nazionale – ha aggiunto – ha stilato una classifica sulla qualità della vita nei Municipi di Roma che ci inserisce tra i primi cinque, dopo che eravamo stati all’ultimo posto. Sicuramente il miglioramento è dovuto a iniziative come questa”.

Anche Luca Di Maio, direttore apicale del Municipio VI, ha voluto sottolineare il valore sociale di Motoria. “Lo sport educa i giovani alla sana competitività, rappresenta il pilastro di uno stile di vita sano e combatte le possibili devianze”, ha detto.

Presente in conferenza stampa il delegato CONI Andrea Frosoni, il quale ha ribadito la collaborazione all’iniziativa da parte del CONI, che fornirà materiali e attrezzi. Frosoni ha sottolineato la vocazione sportiva di questo territorio: “È da qui che provengono tante eccellenze dello sport agonistico nazionale, ci sono anche diverse medaglie olimpiche”.

Andrea Roberti, presidente provinciale dell’ASI, ha tessuto le lodi di Motoria. “Siamo orgogliosi di essere partner di questa bella iniziativa del Municipio VI, che mette insieme tante associazioni sportive. Da sempre ci impegniamo quotidianamente per promuovere e divulgare lo sport di base e questa iniziativa si pone lo stesso obiettivo”, ha concluso.

Massimiliano Cignitti, presidente di Italiana Running, ha espresso l’auspicio che Motoria sia solo la prima di tante iniziative di questo tipo. “Oggi fare sport è diventato difficile, soprattutto nei Municipi, questa iniziativa può dunque rappresentare un esempio virtuoso che spero venga imitato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...