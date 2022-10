Turismo Irlandese presenta il podcast dedicato ad Halloween

Nelle tradizioni irlandesi, Halloween, o meglio l’antica festa celtica pagana di Samhain, celebrata tra il 31 ottobre e il primo novembre, segnava la fine della stagione del raccolto e quindi, simbolicamente, dell’anno. Ecco perché Samhain è conosciuto come il Capodanno celtico: storicamente un momento di grande festa che prevedeva l’accensione di fuochi, banchetti con i prodotti agricoli appena raccolti, musica, raduni e racconti.

Attraverso le parole del giornalista Riccardo Michelucci, grande appassionato d’Irlanda e seguitissima voce radiofonica che ha girato in lungo e in largo il territorio irlandese, il podcast racconta come nasce questa tradizione, in che modo viene festeggiata tutt’oggi in Irlanda e le ragioni per cui ora è diventata ricorrenza celebrata in tutto il mondo.

L’intera serie “Storie d’Irlanda” è ascoltabile sulla piattaforma Spotify e su tutte le principali piattaforme. Otto puntate che accompagnano l’ascoltatore alla scoperta, l’emozione e la conoscenza di luoghi, personaggi, tradizioni e tante curiosità di questa terra ricca di fascino e di cultura.

https://open.spotify.com/episode/2a2xBShpa0IvYBNF2pekRj

irlanda.com/halloween

Mi piace: Mi piace Caricamento...