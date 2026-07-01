Giuseppe Cruciani apre Ombre Festival: a Viterbo l’anteprima nazionale del suo nuovo libro

Sarà Giuseppe Cruciani ad aprire, domenica 5 luglio alle ore 21.15, la settima edizione di Ombre Festival, la rassegna culturale e letteraria che fino al 1° agosto porterà tra Viterbo e Tuscania oltre sessanta ospiti provenienti dal mondo dell’editoria, del giornalismo e delle istituzioni.

Il giornalista e conduttore radiofonico, da sempre considerato un’icona del politicamente scorretto, torna al festival dopo una precedente partecipazione per presentare, in anteprima nazionale, il suo nuovo libro “Libertà. Tutto Cruciani dalla A alla Z”, che sarà disponibile in libreria dal prossimo 7 luglio.

Il volume si propone come un dizionario sfrontato e irriverente che raccoglie, dalla A alla Z, le parole, i temi e le provocazioni che negli anni hanno alimentato il dibattito pubblico e caratterizzato lo stile diretto di Cruciani.

L’incontro si svolgerà nel suggestivo cortile di Palazzo dei Priori, a Viterbo, con ingresso gratuito. A moderare l’evento sarà il professor Federico Meschini, mentre i saluti istituzionali saranno affidati alla sindaca di Viterbo, Chiara Frontini.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi inaugurali più attesi dell’edizione 2026 di Ombre Festival, che anche quest’anno si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale grazie a un programma ricco di incontri con protagonisti dell’attualità, della cultura e dell’informazione.