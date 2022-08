Presa la banda dei pneumatici, due arresti in zona Appio a Roma

Il fenomeno dei furto di pneumatici nella zona Appio a Roma cominciava a preoccupare e, per questo, gli agenti del commissariato Appio, dopo aver visionato molte immagini acquisendo le descrizioni dei ladri, si sono appostati in zona. Alla 4.30 circa, hanno intercettato il veicolo, con a bordo 2 persone e l’hanno visto accostarsi ad un’auto come quelle prese precedentemente di mira. Gli uomini sono quindi scesi, hanno smontato i bulloni dei 4 pneumatici e li hanno caricati nel loro portabagagli prima di ripartire.

I poliziotti, con l’ausilio di una “volante”, hanno seguito con discrezione e senza farsi notare la berlina tedesca fino a quando non si è fermata accanto ad altre autovetture in sosta: a quel punto, gli agenti in divisa ed in borghese sono intervenuti arrestando i 2 uomini, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Nel portabagagli della macchina a bordo della quale stavano viaggiando sono stati ritrovati gli pneumatici caricati poco prima, in seguito restituiti al legittimo proprietario. L’arresto di entrambi è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha inoltre per loro disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...