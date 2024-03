Pranzo di Beneficenza ad Anzio: “Unione tra Rotary Club Costa Neroniana, ristoranti, supermercati e pasticcerie per una causa nobile”

In un gesto di solidarietà e impegno sociale, il Rotary Club Costa Neroniana ha lanciato un’iniziativa per sostenere un pranzo di beneficenza per le persone più bisognose.

Il pranzo si terrà il giorno 21 Aprile presso la Parrocchia San Benedetto di Anzio .

Il Rotary Club Costa Neroniana invita ristoranti, supermercati e pasticcerie locali a partecipare come Sponsor.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per le imprese di dimostrare il loro impegno verso la comunità e di promuovere le loro attività.

Il Supermercato “Supermercato Tigre Amico” (Via Giacomo Matteotti, 18, 00042 Anzio), nella persona di Gianluca De Santis, ha già dato la sua gentilissima disponibilità per la fornitura delle bevande.

Se sei un ristorante o una pasticceria interessata a partecipare come Sponsor, contatta al più presto la Segreteria e riceverai tutte le informazioni necessarie per supportare questa iniziativa (segreteria@rotarycostaneroniana.org).

Insieme possiamo fare la differenza e contribuire a una causa nobile. Unisciti al Rotary Club Costa Neroniana per sostenere un pranzo indimenticabile, dove la buona cucina si unisce alla generosità e all’amore per il prossimo”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet