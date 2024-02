Roma, pecora cade in un pozzo profondo 4 metri: salvata da vigili del fuoco

(Adnkronos) – Una pecora, caduta in un pozzo profondo circa 4 metri, è stata salvata dai vigili del fuoco che sono intervenuti, oggi pomeriggio, in via di Casal del Marmo a Roma. L'animale è stato recuperato e affidato al proprietario. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)