Pigneto, scoppia l’incendio in cucina: allarme in un palazzo

In fiamme la cucina al secondo piano di una palazzina del Pigneto, pronto intervento dei vigili del fuoco. E’ successo questa mattina poco dopo le 6.30 in un edificio di via Luchino Dal Verme. Le squadre operative dei Vigili de Fuoco, inviate dalla sala operativa, sono intervenute al civico 116 per bonificare l’area. Qui, al secondo piano, si è sviluppato un rogo partito dalla cucina per cause tuttora in fase di accertamento. Grazie al tempestivo intervento gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme al solo locale riuscendo poi ad estinguerlo definitivamente. Nella circostanza fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolto. Presenti sul posto ad ogni modo anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118.