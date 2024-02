PC trasparenti e smartphone che si arrotolano al polso nel futuro di Lenovo

(Adnkronos) – In occasione del Mobile World Congress 2024 a Barcellona Lenovo ha presentato due concept futuristici e molto interessanti, a cominciare dall ThinkBook Transparent Display Laptop. Questo dispositivo pionieristico, dotato di un impressionante display trasparente Micro-LED da 17,3 pollici, promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono e creano contenuti con il proprio PC. Il laptop si distingue non solo per il suo ampio schermo senza bordi, ma anche per una tastiera trasparente e un design del footpad che sembra fluttuare, conferendo al dispositivo un aspetto futuristico ed elevando l'esperienza utente a nuovi livelli. La caratteristica più innovativa, tuttavia, è la sua capacità di integrare in modo intelligente il mondo virtuale con quello reale. Grazie alla tecnologia avanzata di contenuti generati dall'intelligenza artificiale, il display trasparente offre inedite possibilità di collaborazione e efficienza, consentendo agli utenti di interagire con oggetti fisici e sovrapporre informazioni digitali, creando così contenuti unici. Questa trasparenza non solo permette al laptop di integrarsi armoniosamente nell'ambiente circostante, ma apre anche la strada a nuovi livelli di creatività. Gli utenti possono passare dalla tastiera al display utilizzando una penna dedicata, sfruttando al massimo le potenzialità dell'intelligenza artificiale per interagire con dati e applicazioni in modi completamente nuovi. Questo concept non solo offre una visione futuristica dell'uso dei PC AI, ma mira anche a fondere gli ambienti digitali e fisici in maniere che potrebbero migliorare significativamente l'esperienza dell'utente. In aggiunta al ThinkBook Transparent Display Laptop, Lenovo e Motorola hanno presentato un concept di display adattivo per smartphone, in grado di piegarsi e modellarsi in diverse forme a seconda delle esigenze degli utenti. Questa innovazione si basa sulle ricerche precedenti di Lenovo sui dispositivi pieghevoli e sui concept di PC rollable.

