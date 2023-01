Ostia: tentano furto in abitazione, arrestate due persone

Fisio fit

Tentano di entrare in un appartamento per commettere un furto, ma vengono scoperti. Per questo sono stati arrestate due persone, georgiane di 37 e 29 anni per tentato furto in abitazione. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 4 della notte tra il 21 e il 22 gennaio, a Ostia, quando il proprietario di casa, sentendo dei rumori, attraverso lo spioncino della porta ha potuto vedere i due che tentavano di aprire la porta. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato i due ladri, che si trovavano ancora all’interno del palazzo. Gli agenti, inoltre, hanno sequestrato cacciaviti e altro materiale utilizzato per commettere il furto. Questa mattina si svolgerà il processo per direttissima.