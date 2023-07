Cultura: “Linea opera” porta tutta Roma a Caracalla per Rigoletto, tutti e 15 i Municipi coinvolti

La cultura a portata di tutti. Torna, dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa “Linea Opera”, promossa dal Teatro dell’Opera di Roma con l’assessorato alla Cultura, l’assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, Atac, in collaborazione con “La Città Ideale”. Martedì 1 agosto da ognuno dei 15 Municipi della Capitale partiranno autobus dedicati con destinazione Terme di Caracalla, dove alle ore 21 i partecipanti potranno assistere in anteprima – al prezzo speciale di 5 euro – a Rigoletto di Giuseppe Verdi. Proposta con l’allestimento che Damiano Michieletto ha concepito in chiave anti-Covid nel 2020 al Circo Massimo, la messa in scena di Rigoletto vedrà sul palco un cast di noti interpreti: Roberto Frontali nel ruolo di Rigoletto, Zuzana Marková nelle vesti di Gilda e Piero Pretti nella parte del Duca di Mantova, mentre Martina Belli canta Maddalena e Riccardo Zanellato interpreta Sparafucile. A dirigere è Riccardo Frizza.

Nato con l’obiettivo di avvicinare il territorio all’opera lirica e renderla accessibile a tutti, Linea Opera è un progetto che a giugno del 2022 ha coinvolto cinque Municipi per l’Ernani di Giuseppe Verdi al Teatro Costanzi. L’iniziativa è stata poi replicata a ottobre dello stesso anno, ed estesa fino a otto municipi per lo spettacolo di chiusura della stagione 2021/2022, la celebre Tosca di Giacomo Puccini. In questa occasione, oltre ad assistere al Rigoletto, gli spettatori saranno accompagnati da un’animazione culturale a cura de “La Città Ideale” – progetto creativo di Fabio Morgan – che prevede incursioni e intermezzi artistici all’interno degli spazi di Caracalla. “Per partecipare a Linea Opera, i cittadini dovranno salire sull’autobus provvisti di abbonamento Metrebus o biglietto Atac per l’andata e il ritorno.

In alternativa, sarà possibile acquistare il biglietto a bordo con carta di credito o bancomat. Per assistere all’anteprima di Rigoletto è necessario acquistare il biglietto su ticketone.it. All’atto dell’acquisto bisognerà selezionare il Municipio e inserire il Codice promo ad esso abbinato. Il costo dell’iniziativa ha un prezzo speciale di 5 euro e sarà possibile acquistare un massimo di 2 biglietti a utente. Sugli autobus verrà poi distribuito un coupon che dovrà essere esibito, unitamente al biglietto acquistato online, per poter accedere a Caracalla e assistere allo spettacolo”, si legge in una nota. La vendita dei biglietti su TicketOne è disponibile a partire da oggi.