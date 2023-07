Ardea, ferragosto 2023: una task force per la sicurezza e il decoro del territorio

Nel corso della mattinata di giovedì 27 luglio 2023, l’Amministrazione Comunale di Ardea ha promosso un incontro con diverse realtà del territorio al fine di predisporre una vera e propria task force in vista di Ferragosto, periodo in cui notoriamente il litorale ardeatino si popola maggiormente, soprattutto per i ‘tradizionali’ falò della notte del 14 agosto.

All’incontro, presieduto dal Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente, Lucia Anna Estero, hanno preso parte il Consigliere Comunale delegato alla Polizia Locale Maurice Montesi, i Consiglieri Comunali delegati al Litorale Franco Marcucci e Antonio Anastasio, il 2° Capo Aiutante Vincenzo Scognamiglio e il Sottocapo Aiutante Raffaele Leanza della Guardia Costiera, il Vice Comandante della Polizia Locale di Ardea Capitano Marzia Sgrò e il Maresciallo della Polizia Locale di Ardea Rosa Grieco, il Responsabile Operativo Andrea Agostinelli e il Volontario Esperto Damiano Pulvirenti del Nucleo Operativo “Airone” della Protezione Civile, il Dirigente Provinciale Felice D’Eustacchio e il Comandante del Distaccamento Pietro Abruzzetti della Guardia Nazionale Ambientale di Ardea.

«La necessità di creare una task force – ha spiegato il Vice Sindaco – è nata poiché ogni anno, durante la notte del 14 agosto, i falò organizzati sulle nostre spiagge rendono pericolosi e indecorosi gli arenili. La mattina di Ferragosto, infatti, le spiagge libere sono piene di voragini, di carboni ancora ardenti, di carrelli pieni di spazzatura: una situazione di grave pericolo ambientale e di carenza di sicurezza soprattutto per le famiglie che, nel giorno di festa, decidono di trascorrere una giornata al mare qui da noi. Per tutti questi motivi, nelle prossime ore sarà firmata un’ordinanza relativa al divieto di accendere falò in spiaggia per il periodo di Ferragosto. Inoltre, con la riunione di oggi abbiamo stabilito che dal 14 al 15 agosto sarà attivo 24 ore su 24 un presidio di varie forze coordinato dal Comune al fine di garantire sicurezza e decoro. Fra i vari interventi previsti, possiamo già preannunciare che la Polizia Locale con i propri mezzi ‘Polaris’ e la Protezione Civile con i suoi fuoristrada effettueranno dei continui controlli in spiaggia».

L’ordinanza, chiaramente, verrà inviata anche ai Consorzi del litorale, perché l’Ente confida nella loro collaborazione per tenere pulite le spiagge e sensibilizzare le persone che verranno sul territorio a rispettare le regole. «Inoltre – ha aggiunto il Vice Sindaco Estero – chiederemo la collaborazione della ditta che cura il servizio di igiene urbana per incrementare il servizio e aumentare la frequenza del ritiro dei rifiuti in spiaggia. Il tutto per avere un Ferragosto sicuro e pulito».

Dall’incontro, però, non è emersa solo l’attività preventiva e repressiva: per il 2024, infatti, l’obiettivo dell’Ente è quello di trovare una soluzione per poter garantire un Ferragosto di divertimento e sicurezza per tutti. «Il nostro intento, per il prossimo anno – ha precisato il Vice Sindaco –, è quello di riuscire a individuare, con la collaborazione e il coinvolgimento del Servizio Demanio, delle aree dedicate proprio ai falò nei limiti di legge, prevedendo controlli sul territorio, ma anche responsabilità a carico di chi si recherà in quest’area».

Il prossimo incontro per la task force è stato fissato per il 7 agosto. «Ringrazio il Sindaco Maurizio Cremonini per aver sposato questa iniziativa – conclude il Vice Sindaco – e tutte le persone intervenute oggi per l’impegno e la collaborazione a tutela di Ardea».